FCGB : Gourvennec déjà épaté par cette recrue à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

Recruté cet été, Otavio s’est rapidement imposé comme un titulaire important de Jocelyn Gourvennec aux Girondins de Bordeaux. Le milieu défensif de 23 ans a déjà fait apprécier sa maturité et son calme dans l’entrejeu. Celui qui a récupéré plus de 20 ballons lors du derby de la Garonne vendredi soir face à Toulouse (0-1) était une priorité de l’entraîneur du club au scapulaire au mercato. Sur BeIN Sports, Jocelyn Gourvennec a même expliqué qu’il suivait Otavio depuis plus d’un an maintenant.

« On a parlé de lui dès l’été 2016, avec notre réseau en Amérique du Sud et au Brésil, on le suivait, il nous plaisait, et notamment moi qui l’ai vu sur plusieurs mois de compétition. On a pu se positionner sur lui, avoir son intérêt pour qu’il vienne, puis convaincre son club, et il est aujourd’hui avec nous, ce dont on est très content. Il est déjà très mature, très calme, même s’il n’a encore que 23 ans, il lit bien le jeu, gagne des ballons, joue sûr, tout en allant de l’avant, car c’est un vrai cerveau pour l’équipe, il prend très bien les informations et soulage tout le monde dans le jeu » a-t-il confié. Remplaçant de Mauro Arambarri en Aquitaine, le Brésilien a tout pour réussir chez le sixième du dernier championnat de Ligue 1…