FCGB : Une purge contre Nantes ? Bordeaux n’y sera pour rien

Dans : Bordeaux, FC Nantes, Ligue 1.

Comme on pouvait s’y attendre, le FC Nantes de Claudio Ranieri n’est pas là pour offrir du spectacle, mais plutôt pour obtenir des résultats.

Les Canaris basent leur jeu sur un bloc bas et solide, en espérant se procurer quelques situations en contre ou sur coup de pied arrêté. Visiblement, cette stratégie fonctionne puisque le club nantais occupait la 4e place de Ligue 1 avant le début de la 9e journée. En revanche, les matchs du FCN ne sont pas les plus passionnants… C’est pourquoi Jérémy Toulalan, le défenseur central de Bordeaux, prochain adversaire de Nantes dimanche (15h), préfère prévenir en cas de purge.

« On essaie de faire du jeu, surtout depuis cette année, a confié le Girondin sur Gold FM. Après, il faut généralement deux équipes, on l'a bien vu contre Guingamp (victoire 3-1). C'était une équipe qui essayait aussi de jouer, elle essayait de nous presser très haut. Alors des fois c'est plus facile pour jouer. Pour faire un beau match, il faut deux équipes. Nous, on essaie de jouer, après on verra ce qui va se passer. Ce sont deux styles différents. Ça sera un match idéal si on arrive à le gagner. » Formé chez les Canaris, Toulalan n’a pas toujours connu Nantes avec cette philosophie…