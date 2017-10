FCGB : Une première porte de sortie pour De Préville ?

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

A Bordeaux, quand le recrutement de Nicolas De Préville pour 10 ME a été bouclé, tout le monde se frottait clairement les mains avec l’arrivée de ce renfort offensif en pleine bourre.

Joueur collectif, percutant et efficace, l’ancien rémois avait tout de l’attaquant capable de trouver rapidement ses marques au sein de la vive attaque bordelaise. Mais deux mois plus tard, il n’a toujours pas trouvé l’ouverture, et forcément, son rendement rejaillit sur les difficultés de sa formation, moins à l’aise ces dernières semaines. De Préville pourrait bien finir par perdre sa place à ce rythme, peu importe le montant investit pour son transfert.

Au point de remettre en cause son avenir en Aquitaine ? C’est une possibilité évoquée par la presse anglaise, qui annonce que Burnley continue de suivre le joueur de près, et l’a observé encore de près ce samedi face à Monaco. Le club de Premier League pourrait être tenté de passer à l’action cet hiver si De Préville ne parvenait pas à trouver ses marques à Bordeaux. Burnley avait déjà essayé de faire venir l’ancien lillois cet été, sans réussite, et cette aventure pour le moment ratée chez les Girondins pourrait bien relancer cette piste. Toutefois, la prudence est de mise à Bordeaux, où Jocelyn Gourvennec et les dirigeants sont persuadés que leur attaquant va finir par faire l’unanimité. Dans le cas contraire, on connaît au moins le nom de son premier courtisan.