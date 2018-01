FCGB : Un intérêt pour Malcom au mercato ? La réponse franche de Tottenham

Dans : Bordeaux, Mercato, Premier League.

Officiellement, Bordeaux, en grande difficulté sur le plan sportif, ne compte pas se séparer de Malcom, son atout offensif numéro 1. Toutefois, ce ne serait pas la version définitive de la direction, qui serait prête à dire oui en cas d’offre très copieuse pour son Brésilien, qui semble parfois un peu ailleurs, et n’est pas forcément le plus satisfait de devoir se retrousser les manches pour jouer le maintien. Les clubs anglais, de loin les plus actifs en cette première partie de mercato, pourraient bien tenter leur chance pour l’ancien du Corinthians. Parmi les candidats annoncés, on retrouve Tottenham, même si Mauricio Pochettino n’a pas vraiment sourciller quand il a été interrogé en conférence de presse sur la possibilité de faire venir le Bordelais.

« C’est encore une autre rumeur. Vous voyez bien qu’il y a beaucoup de rumeurs dans les médias. Vous savez comment ça marche désormais. Je pense que Tottenham est un club qui, en trois ans et demi, a été annoncé proche d’une centaine de joueurs, et ne les a finalement pas tous signé », a glissé celui qui a joué pendant une saison à Bordeaux en fin de carrière, et souhaite en tout cas garder un œil discret sur un joueur surtout suivi par Liverpool et Arsenal cet hiver.