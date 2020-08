FCGB : Un Girondin pour remplacer Suarez, le Barça est sérieux

Dans : Bordeaux.

Luis Suarez étant poussé vers la sortie, le FC Barcelone devra recruter un attaquant cet été. A en croire la presse italienne, le successeur de l’Uruguayen pourrait être déniché à Bordeaux.

A peine nommé entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman fait le ménage dans son effectif. Plusieurs cadres ne font pas partie de ses plans, à l’image de l’attaquant Luis Suarez que le technicien a contacté pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Il faut donc s’attendre au départ de l’ami de Lionel Messi et à l’arrivée de son successeur. Un buteur du calibre de Lautaro Martinez, le joueur de l’Inter Milan que le Barça convoite depuis des mois malgré des moyens insuffisants. Et si le club catalan finissait par se rabattre sur une alternative beaucoup moins chère ? C’est l’hypothèse envisagée par Sky Sport.

A en croire le sérieux média italien, le vice-champion d’Espagne regarderait notamment du côté des Girondins de Bordeaux. En effet, Barcelone s’intéresserait au prometteur Josh Maja (21 ans). L’information paraît étonnante dans la mesure où l’Anglais, auteur de 6 buts en Ligue 1 la saison dernière, n’était même pas titulaire sous les ordres de Paulo Sousa, principalement à cause de son manque d’activité sans ballon. L’ancien joueur de Sunderland possède un profil de pur avant-centre qui ne participe que très peu à la construction et au pressing. Un paramètre de plus pour considérer cette rumeur comme peu crédible…