FCGB : Un directeur sportif et une recrue pour le prix d'un, la belle affaire

Dans : Bordeaux, Mercato.

Toujours inactif sur le marché des transferts, Bordeaux pourrait vite passer à l’action grâce à un changement dans son organigramme.

En contact avec la direction américaine depuis plusieurs mois, Eduardo Macia devrait bientôt occuper le poste de directeur sportif. Le compte Twitter de Girondinfos annonce des discussions bien avancées pour la venue de l’actuel responsable du recrutement de Leicester City. Une excellente nouvelle pour le club aquitain compte tenu de la bonne réputation de l’Espagnol. D'autant que le dirigeant pourrait débarquer avec une première recrue dans ses valises.

Le quotidien régional Sud Ouest confirme la tendance et indique que le milieu Adrien Silva (29 ans) pourrait revenir chez les Girondins. On parle bien d’un retour pour le natif d’Angoulême, passé par le centre de formation de Bordeaux. Quelques années plus tard, l’international portugais se retrouve en difficulté sous les ordres de Claude Puel à Leicester, d’où la tentative d’Eduardo Macia pour obtenir son prêt jusqu'à la fin de la saison.

Tout dépend de Claude Puel

La balle serait dans le camp du manager français, qui a reçu un message de Manuel Silva, le père et agent du joueur. « Nous avons des propositions pour un prêt pour les six prochains mois en France, en Espagne et en Italie. Adrien, lui, veut juste du temps de jeu pour retrouver sa place en sélection du Portugal, a-t-il confié à Foot Mercato. Si Adrien n’entre pas dans les plans de M. Puel pour la suite de la saison, ce qu’il a déjà laissé entendre en conférence de presse récemment, et bien que celui-ci le laisse partir en prêt durant ce mercato. » Les Girondins ne demandent que ça.