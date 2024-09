Bordeaux va vite déchirer sa carte vermeil

Dans : Bordeaux.

Par Adrien Guyot

Arrivés aux Girondins de Bordeaux en raison de l’urgence du club de trouver des joueurs, Rio Mavuba et Paul Baysse, tous deux formés dans le club au scapulaire, ne comptent pas rester sur le long-terme.

Les Girondins de Bordeaux traversent une nouvelle période de leur riche histoire. L’été a été compliqué pour les supporters et les salariés, et ils ont vu Gérard Lopez ne pas présenter suffisamment de garanties financières devant la DNCG, ce qui a conduit le gendarme financier du football français à prononcer une rétrogradation administrative de la Ligue 2 au National 2. Un moindre mal pour Bordeaux, qui risquait un dépôt de bilan qui n’a finalement pas eu lieu. Désormais, place à la reconstruction, mais le temps de trouver des joueurs, Bordeaux a demandé à reporter ses premières rencontres en N2. Finalement, deux joueurs formés dans le club au scapulaire, Rio Mavuba (40 ans) et Paul Baysse (36 ans), ont pris une licence pour pouvoir jouer en quatrième division, ou en 5e division (National 3) avec la réserve, mais ils ne semblent pas vouloir rester en Gironde sur le moyen terme, comme ils l’ont évoqué pour l’Equipe.

Baysse et Mavuba ne sont là que pour dépanner

Les deux joueurs ont confié qu’ils avaient rejoint Bordeaux par amour qu’ils portaient au club, mais que leur objectif n’était pas de rester toute la saison : «On n’est pas là pour le long terme, c’est le court voire très court terme. L’avenir appartient aux jeunes», a confié Baysse, également passé par Saint-Etienne, Caen ou encore Nice. En ce qui concerne Mavuba, c’est la même chose : «On a pris des licences pour dépanner, donc j’espère qu’on aura à le faire le moins longtemps possible.» Pour ses débuts en National 2, Bordeaux a démarré par un match nul contre Poitiers (1-1) grâce à un but de son gardien Lassana Diabaté, avant de s’incliner pour le compte de la quatrième journée sur la pelouse de Dinan-Léhon (2-1). L’effectif actuel compte une trentaine de joueurs, et des automatismes vont devoir rapidement être trouvés pour permettre aux Girondins de remonter les étapes, petit à petit. Avec ou sans l’expérience de Mavuba et Baysse, qui resteront quoi qu’il arrive derrière le club, espérant le revoir au plus haut niveau du football français.