FCGB : Un coup fourré de Nantes au mercato ? Bordeaux est serein

Dans : Bordeaux, Mercato, FC Nantes.

Sur le point de signer pour Cardiff, Emiliano Sala va faire l’objet d’un très beau transfert annoncé à hauteur de 17 ME.

Un montant loin d’être anodin pour un club comme Nantes, qui ne parvient pas souvent à vendre des joueurs à plus de 10 ME. Malheureusement pour les Canaris, les Bordelais ont très bien joué le coup en leur vendant leur attaquant argentin. Puisque si le prix pour Sala était de 1 ME, une clause permettant de récupérer 50 % de la plus-value sur son prochain transfert a été placée. Sur les 16 ME restant, cela devrait donc faire 8 ME dans les poches du club aquitain, et des nouveaux propriétaires qui se frottent donc les mains avec cette rentrée d’argent presque providentielle.

Forcément, la Maison Jaune apprécie un peu moins la stratégie bordelaise, et aurait même tenté de trouver un moyen détourné de récupérer une plus grande partie de cette somme. Une situation qui n’inquiète pas du tout le club aquitain, contacté par L’Equipe, et qui assure qu’il « n’y a aucun problème avec Nantes » sur les contours de l’accord et la somme à reverser.