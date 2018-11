FCGB : Tout pour le show, les Américains vont mouiller le maillot à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

S'il n'est pas encore officiellement propriétaire des Girondins, le fonds d'investissement GACP a de grandes idées pour faire grandir le club de Bordeaux.

Dans les jours ou les semaines à venir, M6 va définitivement vendre son club à General American Capital Partners. Avec ce changement de propriétaire, Bordeaux va entrer dans une nouvelle ère, après vingt ans sous l'égide de la chaîne de télévision française. Avec Joseph DaGrosa à sa tête, et Frédéric Longuépée au poste de président, les investisseurs américains veulent replacer Bordeaux au sommet du football français. Cela passera par une stratégie claire sur le terrain, mais aussi en dehors. En effet, Jacques D’Arrigo, le directeur commercial et de la communication du FCGB, en dit plus sur les différents axes de développement de la formation bordelaise.

« On sait que dans un club de foot, les revenus c’est la billetterie, le sponsoring, et le merchandising. C’est un élément fondamental. On a la chance de porter des couleurs, marine et blanc, qui sont magnifiques. Chaque année on propose des maillots qui sont de grande qualité. L’année prochaine, je pense que les supporters seront très heureux (sourire). Il y a une réalité qui est que tout le monde s’équipe, on a besoin que les supporters mettent leur maillot au stade, c’est très important, pour que les couleurs marine et blanc soient partout pour impressionner les équipes adverses. On sait que le rôle du public et du douzième homme, dans un sport comme le foot, c’est très important. Aujourd’hui, ce n’est pas assez le cas. Les Ultras sont évidemment très marine et blanc, mais il y a d’autres endroits qui le sont moins. Notre objectif, à travers ces boutiques, c’est de donner envie à tout le monde de porter ces couleurs, d’en être fier, de dire qu’on est bordelais. D’avoir un club dynamique, qui va de l’avant, et qui va gagner des trophées », a avoué, sur Gold FM, D’Arrigo, qui estime donc que l'arrivée des Américains au FCGB tombe à pic, car GACP souhaite notamment développer la « fan experience » des supporters au Matmut Atlantique, alors que l'ancien propriétaire semblait à bout de souffle dans ce domaine-là ces dernières saisons.