FCGB : Tout le monde s'arrache Gaëtan Laborde !

Dans : Bordeaux, RCSA, Metz, Ligue 2.

Très utilisé la saison dernière (36 matchs de Ligue 1), Gaëtan Laborde doit se contenter de miettes depuis le début du championnat.

Il faut dire que le recrutement estival des Girondins de Bordeaux n’a pas vraiment fait ses affaires puisque deux buteurs sont arrivés : Nicolas De Préville et Alexandre Mendy, qui se partagent pour l’instant le poste d’avant-centre dans le 4-3-3 de Jocelyn Gourvennec. Ainsi, un départ semble plus que jamais envisageable pour Gaëtan Laborde et la liste des clubs intéressés par ses services s’allonge de jours en jours.

La Ligue 2 est à ses pieds, mais...

Mardi après-midi, un intérêt du Stade Rennais a notamment fuité. En plus du club breton, deux clubs de Ligue 1 et trois écuries de Ligue 2 seraient également sur les rangs selon L’Equipe : Strasbourg, Metz, Le Havre, l’AJ Auxerre et le Racing Club de Lens. Néanmoins, les clubs de deuxième division n’ont que très peu de chances de voir débarquer Gaëtan Laborde dans leur effectif, Stéphane Martin ayant répété à plusieurs reprises que l’attaquant de 23 ans ne quittera la Gironde que dans le cadre d’un transfert sec et qu’un prêt était inenvisageable. Reste désormais à voir quelle somme le patron du club au scapulaire demandera, en sachant que ce dernier n’a aucune raison de brader son attaquant en plein milieu de la saison…