FCGB : Soyez rassurés, la vente du club à GACP est imminente...

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Vendredi, une grande annonce était attendue au sujet de la vente des Girondins de Bordeaux au fonds d’investissement GACP.

Mais à la surprise générale, le vote du Conseil de la Métropole de Bordeaux a été repoussé à la demande d’Alain Juppé, maire de la ville. Et pour cause, ce dernier a de sérieux doutes sur la viabilité du projet présenté par les Américains. Mais interrogé par Sud-Ouest, le propriétaire actuel Nicolas de Tavernost a rassuré tout le monde, expliquant qu’il n’y avait aucun doute sur les capacités financières de GACP et donc sur la vente définitive du club dans les prochains jours.

« Je n’ai pas de doutes dans l’issue du processus, dans lequel nous sommes déterminés d’autant qu’il a été mûrement préparé. Le projet a été présenté à toutes les instances. Alain Juppé a souhaité qu’il y ait une présentation devant le Conseil de Métropole, ce qui sera chose faite le 11 octobre. Énormément d’informations disparates ont circulé, certains ont pu s’émouvoir ou demander des éclaircissements. Ils seront apportés » a confié Nicolas de Tavernost, déterminé à boucler rapidement la vente des Girondins de Bordeaux. Du côté des supporters aquitains, on affiche toujours de grosses inquiétudes de voir leur club vendu à un fonds d’investissement aux intentions douteuses…