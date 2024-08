Bordeaux jouera en National 2, la DNCG confirme ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux passaient ce lundi devant la DNCG fédérale afin de contester leur rétrogradation en National 2. Et la réponse du gendarme financier a été claire, les Girondins ont été déboutés.

Il ne doit pas être facile d'être actuellement un supporter des Girondins de Bordeaux, puisque semaine après semaines les catastrophes s'enchaînent. Et rien ne dit que le pire, à savoir la liquidation du club, n'est pas à venir plus rapidement qu'on le pense. Après une décision de la FFF qui avait envoyé le club en N2, Gérard Lopez avait décidé de faire appel, et c'est ce lundi matin que la commission d'appel de la DNCG fédérale se penchait de nouveau sur le dossier bordelais. Mais après quelques heures, la sanction est tombée sous forme d'un communiqué. Bordeaux disputera bien le championnat de National 2 lequel commence le week-end prochain. Du moins si le club accepte cette décision qui était redoutée.

Bordeaux de plus en plus proche de la liquidation

Reste à savoir ce que va faire le propriétaire du club au scapulaire suite à cette décision. Les Girondins de Bordeaux peuvent en effet se tourner vers le CNOSF pour demander une conciliation, ou laisser tomber l'affaire et accepter de jouer en N2. L'autre hypothèse est également la liquidation du club, dont les dettes à hauteur de 90 millions d'euros ont été gelées par le placement en redressement judiciaire. A l'heure qu'il est, les Girondins de Bordeaux n'ont pas commenté cette décision de la commission d'appel de la DNCG, alors que le temps presse compte tenu du calendrier sportif. Selon nos confrères de WebGirondins, le club aurait déjà demandé à la FFF de décaler ses trois premiers matchs afin d'avoir du temps pour s'organiser.