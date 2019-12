FCGB : Sousa à Arsenal pour 3 ME, Bordeaux en alerte rouge !

Dans : Bordeaux.

En quête d’un successeur à Unai Emery, Arsenal songe très fortement à Paulo Sousa, lequel réalise un travail remarquable depuis son arrivée aux Girondins de Bordeaux.

Les supporters bordelais peuvent trembler. Tandis que leur club traverse une véritable zone de turbulences en interne, les fans du club au scapulaire pouvaient au moins se consoler sur le sportif, avec une équipe qui tourne bien sous la houlette de son stratège portugais Paulo Sousa. Mais ce mardi, l’information de nos confrères du journal L’Equipe risque bien de leur faire froid dans le dos. Et pour cause, Arsenal est très intéressé par le profil de Paulo Sousa, et en ferait un de ses favoris pour succéder à Unai Emery tandis que Freddie Ljungberg assure actuellement l’intérim.

Le plus inquiétant pour Bordeaux dans ce dossier, c’est que Paulo Sousa dispose dans son contrat d’une clause qui stipule que chacune des deux parties peut rompre le bail de manière unilatérale contre un chèque dont le montant oscille entre 2 et 3 millions d’euros. Une véritable broutille pour un club de la dimension d’Arsenal, qui pourrait donc se payer l'un des entraîneurs à la mode pour une bouchée de pain, et ainsi définitivement clore le feuilleton de la succession d’Unai Emery. Reste à voir quelle sera la position du technicien bordelais, lequel a émis des doutes en interne sur le projet bordelais suite au départ de GACP et à la reprise en main total de King Street.