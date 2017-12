FCGB : Riolo se paye Costil après le naufrage de Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Vendredi soir, les Girondins de Bordeaux ont rechuté sur la pelouse de Dijon après leur succès convaincant au Matmut Atlantique face à Saint-Etienne en milieu de semaine. Devant à la pause, l’équipe de Jocelyn Gourvennec s’est finalement écroulée après le repos. Une deuxième mi-temps (et une prestation globale) incompréhensible pour Daniel Riolo. Sur les ondes de RMC, le journaliste a confié son étonnement devant la méforme actuelle des Girondins…

« J’ai cru à un moment dans cette partie pouvoir parler d’une relance de Bordeaux dans le championnat après sa victoire contre les stéphanois malades. Quand ils ont mené 2-1, je me suis dit qu’ils tenaient le bon bout, avec le retour de la confiance qui entrainera le retour d’un jeu plus intéressant. Et au lieu de ça, on a vu le contraire. Cette Ligue 1 n’a de cesse de nous réserver des surprises, à chaque fois qu’on pense tenir un début d’info sur une équipe… Au final, il faut peut-être plus regarder ce qu’a très bien fait Dijon, même si on regarde toujours la grosse équipe. Bordeaux, c’est une déception » a lancé le polémiste de l’After Foot avant de critiquer un joueur rarement remis en cause dans l’Hexagone. « Benoît Costil, franchement, je trouve de plus en plus qu’il n’est pas terrible » a-t-il expliqué. Le club au scapulaire devra impérativement réagir dès vendredi prochain à l’occasion de la réception d’un Strasbourg en pleine forme après son succès retentissant face au PSG.