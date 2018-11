FCGB : Ravi, Bedouet fêterait presque le départ de M6

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Longtemps opposés à la vente du club, les supporters de Bordeaux n’ont pas caché leurs craintes concernant le projet de GACP et King Street.

Pour les fidèles du Matmut Atlantique, les ambitions des fonds d’investissement sont avant tout financières. Mais qu’en pensent les Girondins ? Si le groupe reste évidemment prudent sur ce sujet, Eric Bedouet semble nettement favorable. En effet, l’entraîneur bordelais a eu du mal à cacher son enthousiasme après le match nul face au Zénith Saint-Pétersbourg (1-1) jeudi en Europa League.

« Dans ce métier-là, il faut avoir une facilité à s'adapter. C'est ce que j'ai, c'est ce qui m'a permis de travailler dans ce métier, de m'adapter tout le temps. C'est quelque chose qui arrive dans le football, pas seulement à Bordeaux. Il faut s'adapter, il faut progresser, c'est la vie, a réagi le technicien. Il y a des moments où il faut opter pour autre chose. C'est peut-être aussi le moment de faire quelque chose, de passer à une politique un peu différente. On verra, on va découvrir. »

Bedouet ne regrette pas M6

« Je suis plutôt optimiste sur ce genre de choses, on espère que ça va nous apporter beaucoup de plus, a poursuivi Bedouet sur le projet des Américains. Ils ont l'expérience de tout ce qui concerne le sport de très haut niveau. A un moment donné dans la vie, il faut passer à autre chose. On a très bien été géré par M6, c'est un passage qu'il faut faire. Déjà parce qu'on est obligé, mais il faut s'adapter, il n'y a pas de souci. Dans notre métier, on est habitué. » A croire que certains sont ravis de tourner la page M6…