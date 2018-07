FCGB : Poyet veut recruter ce grand espoir de Toulouse !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, TFC.

Avec la possible vente du club, le mercato des Girondins de Bordeaux est très calme. Pour l’heure, le club au scapulaire n’a enregistré aucun renfort. Et cela commence à agacer Gustavo Poyet, qui souhaite notamment une recrue au poste de milieu défensif. Dans l'optique de renforcer ce secteur de jeu, les dirigeants bordelais cibleraient Alexis Blin, selon Ouest-France. Le milieu du Toulouse FC figurerait sur la short-list de l’état-major aquitain.

Remplaçant à Toulouse la saison dernière, celui qui compte de nombreuses sélections en Equipe de France de jeunes, devrait quitter le TFC. Trois clubs semblent se disputer sa signature au mercato : Bordeaux donc, mais également Angers et le FC Bruges, en Belgique. Reste désormais à savoir quel sera le tarif réclamé par l’état-major toulousain, le joueur étant sous contrat jusqu’en juin 2020. De plus, le nouveau coach Alain Casanova pourrait avoir son mot à dire dans ce dossier. Une piste intéressante à creuser pour Bordeaux, même s’il en faudra plus pour balayer les doutes sur ce mercato estival…