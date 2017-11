FCGB : Pierre Ménès égratigne ce Bordeaux qui ne fait que pleurnicher

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Samedi soir, Bordeaux n’a pas mis fin à sa longue série de matchs sans victoire. Pire, l’équipe de Jocelyn Gourvennec s’est inclinée sur la pelouse de Caen (1-0).

Un résultat négatif d’autant que le club au scapulaire restait sur une prestation plutôt aboutie contre l’Olympique de Marseille malgré l’égalisation phocéenne dans les derniers instants il y a une semaine au Matmut Atlantique. Sur son blog, Pierre Ménès a déploré le manque d’idées et les lacunes offensives d’un Bordeaux « sans idées » et trop critique envers l’arbitrage.

« Caen a confirmé ses bonnes dispositions en enfonçant une équipe de Bordeaux à court d’idées et qui se retranche beaucoup trop derrière la critique de l’arbitrage. Comme souvent, c’est Santini qui a marqué un joli but de la tête. Ce que fait Caen, à défaut d’être brillant, est extrêmement cohérent. Voilà une équipe qui joue sur ses qualités, qui a de bons joueurs capables de faire la différence, à l’image de Rodelin. Dans l’ensemble, c’est vraiment pas mal et après la saison horrible que les Normands ont vécu, il faut les féliciter pour leur parcours » a lancé le journaliste de Canal sur son blog. Pour Bordeaux, 13e, il faudra impérativement retrouver le chemin de la victoire dans le choc des malades mardi soir face à Saint-Etienne…