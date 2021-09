FCGB : Niang attendu à Bordeaux, son agent arrête tout

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un attaquant comme joker, Bordeaux a jeté son dévolu sur Mbaye Niang. Le Sénégalais mis à l’écart au Stade Rennais était annoncé proche des Girondins. Mais en réalité, les discussions entre les trois parties sont encore loin d’aboutir.

Les résultats de ce début de saison n’ont fait que confirmer les craintes de Gérard Lopez. Dès la fermeture du marché des transferts, durant lequel il a échoué sur la piste de l’attaquant du Zamalek Mostafa Mohamed, le président des Girondins a jugé nécessaire de repartir à la recherche d’un buteur en tant que joker. Dans l’esprit du dirigeant, l’effectif de l’entraîneur Vladimir Petkovic manque d’un avant-centre costaud et capable de garder le ballon devant. Soit le profil de Mbaye Niang, que l’on annonçait proche de Bordeaux.

En effet, le Rennais, écarté du groupe de Bruno Genesio, devait rejoindre le Haillan mardi selon les informations qui circulaient. La tendance était pourtant bien différente. D’après la radio RMC, les discussions sont au point mort entre les trois parties concernées. Ce que confirme l’agent du joueur. « Il n'existe aucun accord entre Mbaye Niang et Bordeaux et entre le Stade Rennais et les Girondins », a démenti Badou Sambagué auprès de Foot Mercato.

Des alternatives en L1 et en L2

« Nous discutons avec Admar Lopes (directeur technique de Bordeaux, ndlr) avec qui j'entretiens de bons rapports, a ajouté le représentant. Vu le contexte girondin, Mbaye est prêt à aider le club et faire des efforts financiers. On va essayer de finaliser le dossier, mais si nous ne parvenons pas à un accord, il sera à la disposition du Stade Rennais, où il dispose d'un contrat jusque juin 2023. » Si l’échec se confirme, le club aquitain s’intéresserait également à Habib Diallo (Strasbourg), Stéphane Bahoken (Angers) et Gaëtan Laura (Paris FC). Quant à Mbaye Niang, sa réintégration au groupe rennais serait envisagée.