Rennes : Niang joker de Bordeaux, ça chauffe

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Comme pressenti ces deux derniers jours, Mbaye Niang devrait quitter le Stade Rennais et rejoindre les Girondins de Bordeaux.

A la recherche d’un « joker » en attaque depuis la fin du mercato, les Girondins de Bordeaux ont trouvé leur bonheur. En effet, selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, Mbaye Niang va bel et bien s’engager en faveur du club au scapulaire en provenance du Stade Rennais. Les deux clubs sont quasiment tombés d’accord et les négociations devraient aboutir très vite. Preuve que tout est très bien engagé, Mbaye Niang est attendu dès ce mardi au centre d’entraînement du Haillan afin de passer sa visite médicale et parapher son contrat en faveur des Girondins de Bordeaux. Un renfort qui ne sera pas de trop pour Bordeaux, dernier de la Ligue 1 après cinq journées.