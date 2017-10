FCGB : Monaco arrive, les Girondins oublient leur arrogance

Dans : Bordeaux, Monaco, Ligue 1.

Après un début de saison encourageant, les Girondins de Bordeaux n’avancent plus en championnat. Nouvelle illustration le week-end dernier.

Désireux de se relancer, les Marine et Blanc ont été battus par Amiens (1-0) samedi. Notamment en cause, une panne d’efficacité devant le but adverse. Mais surtout, une première période ratée en raison d’un manque d’implication dans les duels. Il faut dire que les coéquipiers de Valentin Vada se voyaient déjà repartir avec les trois points sans forcer.

« On n’était pas dans le match, a reconnu le milieu bordelais sur le site officiel du club. On a manqué de présence physique dans les duels. Le coach nous avait donné des consignes. Il nous avait dit à quoi nous attendre. Mais nous n’avons pas respecté ses instructions. Nous avons commencé le match en pensant qu’on l’emporterait mais nous n’avons pas répondu présents dans le combat. Maintenant, on va se concentrer et se remobiliser pour se rattraper devant nos supporters ce week-end. » Et face à l’AS Monaco samedi (17h), les Girondins partiront forcément avec un autre état d’esprit.

Vada craint l’efficacité monégasque

« Ce n’est pas tout à fait la même équipe que l’an dernier mais ils ont toujours beaucoup de grands joueurs. Monaco reste une très grande équipe du championnat, a prévenu l’Argentin. Je m’attends à une rencontre très difficile face à une équipe qui joue très bien. Ils sont réalistes, ils marquent beaucoup de buts. Nous devons rester concentrés, remporter les duels, mettre de l’agressivité et jouer notre jeu à domicile pour gagner ce match. » Aligner une quatrième rencontre sans victoire serait effectivement gênant.