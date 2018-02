FCGB : Meité pousse un coup de gueule après l'OM

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OM.

Soualiho Meité, milieu de Bordeaux, après la défaite contre l'OM (0-1) : « C'est dommage parce qu'on attend toujours le premier but ou la domination de l'adversaire avant de se réveiller. Aujourd'hui, on perd 1-0, mais on a vu que Marseille ne s'était pas tant créé d'occasions que ça. Maintenant, c'est à nous de progresser pour éviter de faire ces erreurs qui nous coûtent des buts. Aucune défense n'est impénétrable, on a étudié Marseille, mais ça n'a pas payé ce soir. On a appris et on va essayer d'avancer avec ça. L'arrivée du coach nous a fait du bien, il nous a apporté un plus. Ça coupe notre bonne lancée, mais on ne lâchera pas. On a des regrets, on est tombés sur une belle équipe de Marseille qui a bien utilisé la possession du ballon, mais je pense qu'il y avait moyen de mieux faire, notamment sur des contres. Et on a manqué de précision dans les 30 derniers mètres pour espérer mieux. On continue d'apprendre », a-t-il déclaré sur Canal+.