FCGB : Mavuba n'en revient pas de voir Bordeaux couler à ce point

Dans : Bordeaux, Ligue 1, LOSC.

Ancien joueur du LOSC désormais au Sparta Prague, Rio Mavuba garde un œil attentif sur la situation des Girondins de Bordeaux, club dont il a défendu les couleurs entre 2003 et 2007. Sur l’antenne de Canal +, l’international français (13 sélections) a avoué qu’il ne s’attendait pas à voir le club au scapulaire sombrer ainsi cette saison. Actuellement 14e au classement et à la dérive après la lourde défaite contre Strasbourg à domicile, le club au scapulaire peut-il se relever ? Rio Mavuba ne jure de rien…

« Je suis très surpris de voir où ils sont aujourd’hui parce qu’ils avaient bien débuté le championnat. Mais après, même quand ils étaient très, très bien, dans le contenu ce n’était pas non plus extraordinaire. Je me souviens de ce match à Lille, où ils sont à onze contre dix, ils doivent maîtriser et gagner ce match. Au final ils font 0-0. Quand on a des occasions comme ça qu’on laisse filer, quand on a d’autres matches qu’on doit maîtriser et qu’on ne gagne pas… » a lancé l’ancien capitaine du LOSC, pas convaincu par l’effectif et par le style de jeu des Girondins de Bordeaux cette saison. Les supporters aquitains non plus. Vers du progrès dès mardi soir en Coupe de la Ligue face à Toulouse ? Une chose est sûre, les Girondins devront afficher un état d’esprit irréprochable pour ramener un résultat du Stadium.