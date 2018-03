FCGB : Malcom met une pression monstre sur ses coéquipiers !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

9e de Ligue 1, Bordeaux n’avance plus depuis quelques semaines, après avoir enchaîné trois victoires de suite à l’arrivée de Gustavo Poyet sur le banc.

A l’évidence, les Girondins devront enchaîner les résultats positifs s’ils veulent arracher une place européenne à l’issue de la saison. Pour rappel, la 5e place sera qualificative pour la Ligue Europa et la 6e place le sera également en cas de victoire finale du Paris Saint-Germain en Coupe de France. Cela laisse des espoirs à Malcom, l’attaquant star de Bordeaux. Ce dernier prévient néanmoins ses partenaires, il faudra gagner au minimum 7 matchs lors des 9 dernières journées !

« Face à Angers (0-0), on n’aurait pas réussi à marquer, même en jouant pendant 200 minutes. On demande tous le ballon dans les pieds, mais ce n’est pas ça qu’il faut faire. Il faut davantage aller en profondeur, pour se montrer plus dangereux. Il faut bien travailler la semaine pour progresser. Je pense que sur les 9 derniers matchs, on peut en gagner 7. On a des bons joueurs, qui ont de la qualité technique » a expliqué Malcom, persuadé que les Girondins peuvent enchaîner les succès pour griller Nice, Nantes ou encore Montpellier dans la course à l’Europe. Assurément, il faudra montrer autre chose que face au SCO d’Angers…