FCGB : Liverpool cause mercato avec Bordeaux, ça va surprendre

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Vainqueur de la Ligue des Champions en mai dernier, Liverpool ne devrait pas être très actif cet été au mercato.

Effectivement, le principal objectif des Reds sera de conserver l’ossature de l’an passé et à priori, cela devrait être fait sans trop de problème. En revanche, la volonté de Jürgen Klopp est d’étoffer encore un peu plus son effectif, afin de pouvoir faire davantage tourner en coupes nationales et en championnat. Dans cette optique, le manager allemand pisterait un attaquant de Ligue 1.

Et cela risque de surprendre puisqu’il s’agit de François Kamano, lequel figure dans le viseur de Liverpool selon Calcio-Mercato. « L’attaquant guinéen est visé par Liverpool, qui pourrait investir 15 ME pour le recruter » indique sobrement le média italien. Voilà une information qui devrait faire parler en France et en Angleterre, alors que le nom du joueur a beaucoup circulé du côté de Monaco au cours des dernières semaines.