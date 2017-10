FCGB : Lewczuk met un gros stop aux rumeurs du mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Profitant de la blessure de Youssouf Sabaly au Parc des Princes, Igor Lewczuk gratte du temps de jeu au poste de défenseur droit après un début de saison où il n’a quasiment pas été titularisé par Jocelyn Gourvennec. Plutôt du genre à se battre pour regagner sa place de titulaire, l’international polonais (2 sélections) a confié dans les colonnes du quotidien Ouest-France qu’il n’avait jamais pensé à quitter le club au scapulaire lors du dernier mercato.

« Le mercato ? C’était de fausses rumeurs. Jamais je n’ai eu l’envie de partir car personne ne m’a jamais dit que je n’étais plus désiré à Bordeaux. Je n’y ai même pas pensé une seule seconde. Certains jouent, d’autres ne jouent pas. Vous ne pouvez pas dire, à chaque fois que vous ne jouez plus, « Il faut que je parte ». Ce n’est pas possible. Il faut se battre pour retrouver sa place. Si le coach m’avait dit que je n’entrais plus dans ses plans, j’aurais songé à partir mais ce n’était pas du tout le cas » a confié celui qui évoluait au Legia Varsovie avant de rallier Bordeaux à l’été 2016. Sa mentalité devrait être appréciée par les supporters du Matmut Atlantique…