FCGB : Le rachat de Bordeaux par les Américains reporté de manière imprévue

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Bien parti pour boucler le rachat des Girondins de Bordeaux, General American Capital Partners (GACP) devra s’expliquer lors d’une réunion qui n’était pas prévue.

Alors que le Conseil de la Métropole devait prendre une décision vendredi, Alain Juppé a annoncé le report du vote. Une intervention inattendue sachant que le maire de Bordeaux s’était montré favorable à cette vente, tout comme la DNCG. Le problème vient justement du rapport du gendarme financier qui a validé le dossier, tout en émettant des doutes sur les recettes prévues. De quoi faire douter Alain Juppé qui a donc demandé à Joseph DaGrosa, le patron du fonds d’investissement, de venir répondre aux questions des élus le 11 octobre. Soit la veille du vote reprogrammé.

Pour le repreneur, l’objectif sera d'apporter des garanties sur ses finances et sa capacité à payer le loyer du Matmut Atlantique (3,8 M€ par an). Preuve que les supporters ne sont pas les seuls à douter de ce projet. Pourtant, ce report n’a pas l’air d’inquiéter l’actuel propriétaire M6. « On est d’accord avec cette démarche, a réagi le président de la chaîne Nicolas de Tavernost, contacté par 20 Minutes. C’est même plutôt rassurant de venir présenter son projet à tout le monde. On n’est pas à 15 jours près ! » En attendant, les Girondins sont toujours dans le flou.