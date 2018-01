FCGB : Le pari Bendtner pour Bordeaux !

Dans : Bordeaux, Mercato.

Plus connu pour ses frasques extra-sportives que pour son efficacité devant le but ces dernières années, Nicklas Bendtner, l’enfant terrible du football danois, a retrouvé une certaine réussite très loin des grands championnats. En effet, l’ancien joueur d’Arsenal, de la Juventus et de Wolfsburg, évolue désormais à Rosenborg, avec qui il est le meilleur buteur du championnat norvégien. Il possède encore un an de contrat avec le club de Trondheim, mais pourrait chercher à se relancer dans un championnat plus réputé.

C’est ainsi que des discussions ont débuté avec Bordeaux, dans le cadre d’un prêt principalement affirme L'Equipe. Un pari qui aurait le mérite de booster l’attaque girondine, même si le profil de joueur tumultueux effraie un peu les dirigeants aquitains. Gustavo Poyet pousse en tout cas très fort pour le recrutement de cet avant-centre puissant et qui a encore quelques belles années devant lui à 29 ans.