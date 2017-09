Dans : Bordeaux, PSG, Monaco.

Auteur de trois buts et autant de passes décisives en championnat, Malcom réalise un excellent début de saison avec les Girondins.

A tel point que certains le surnomment déjà le « Neymar de Bordeaux ». Une comparaison un peu trop flatteuse pour le principal intéressé. « Non, non (rires), c'est tout le contraire, je ne suis pas le Neymar de Bordeaux. Il n'y a aucune comparaison à faire, a réagi l’ailier bordelais dans un entretien accordé à Goal. Je suis concentré sur mon travail avec mes coéquipiers. L'équipe est très unie, déterminée et espère atteindre les objectifs fixés. »

En parlant de Neymar, Malcom et ses coéquipiers croiseront le Paris Saint-Germain samedi prochain. Cela tombe bien, le club francilien fait partie des cibles du Girondin. « Je veux marquer à chaque rencontre, ça c'est facile à dire. Contre une équipe qui m'a encore résisté par exemple comme Paris et Monaco », a confié le Brésilien de 20 ans, qui aimerait attirer l’attention du sélectionneur auriverde Tite, mais qui refuse de se mettre trop de pression pour son match au Parc des Princes.

Paris, un match banal pour Malcom

« Non ce n'est pas ce genre de matchs qui poussera Tite à me prendre. Je ne serai pas en équipe nationale grâce à un seul match, si cela arrive, je le devrai à une saison régulière avec des grosses prestations, a-t-il prévenu. Je suis serein. Contre le PSG, ce sera un match ordinaire de Ligue 1. Celui qui fera le moins d'erreurs l'emportera. » Cette rencontre permettra tout de même de savoir si Malcom a réellement franchi un cap cette saison.