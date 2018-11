FCGB : Le mercato avec les Américains, c’était galère raconte Martin

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

Comme prévu, Stéphane Martin a bien été poussé vers la sortie après le changement de propriétaire à Bordeaux.

Une semaine après son départ, l’ancien président des Girondins assure qu’il n’en veut pas aux nouveaux patrons GACP et King Street. Et ce même si les deux fonds d’investissement ne lui ont pas facilité la tâche cet été. « C’était forcément très compliqué avec une double gouvernance, a raconté Martin à 20 Minutes. Déjà le mercato, c’est difficile avec beaucoup d’avis des uns et des autres donc là, imaginez… ». Désormais, M6 n’est plus de la partie et les Américains peuvent tester leurs idées.

Mais que pense l’ex-dirigeant de ce nouveau projet ? « Je n’ai pas d’avis. On peut en penser ce qu’on veut, le club doit passer avant. Il faut être derrière eux, a-t-il encouragé. Ils ont des idées, on ne peut pas leur reprocher ça, au contraire. Si on aime les Girondins, on ne peut que leur souhaiter le meilleur et ce n’est pas de la langue de bois. » Pourtant, lorsqu’on l’interroge sur le montage financier utilisé pour racheter le club, Martin se montre beaucoup moins enthousiaste. « J’ai oublié la finance (sourires) », a plaisanté l’ancien banquier, visiblement sceptique...