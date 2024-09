Bordeaux encore à huis clos, le scandale de trop

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

En quête d'une première victoire cette saison, les Girondins de Bordeaux se déplaceront samedi en Coupe de France pour affronter le club du FC Seudre Océans, qui évolue en 1e division de district. Mais les autorités s'en mêlent.

Désormais en National 2, Bordeaux entre très rapidement en Coupe de France, puisque c'est au stade du 4ᵉ tour qu'Andy Carroll et ses coéquipiers entrent en lice face au club de Charente-Maritime du FC Seudre Océans. Mais forcément, le déplacement des Girondins de Bordeaux, et de ses supporters, dont certains sont toujours opposés entre eux, est un casse-tête pour les autorités. D'autant que le stade Léon Collin, où évolue habituellement le club de 1e division de district, n'est pas prévu pour ce genre d'affiche susceptible d'attirer quelques milliers de personnes. Ce mercredi, tout indique que cette rencontre de Coupe de France se jouera finalement sans aucun spectateur. Une situation qui agace pas mal de monde.

Si vraiment le match entre Seudre Océan et les Girondins se joue à huis clos, on touchera alors le fond de la déchéance de nos instances.



Le plus gros match de l’histoire de ce club pourrait se jouer sans spectateur. Une recette infime alors qu’elle aurait pu être un apport… — Jérémy Berrié (@JeremyBerrie) September 25, 2024

Supporter et spécialiste des Girondins de Bordeaux, Jérémy Berrié ne cache pas sa colère à l'idée de savoir que ce match se jouera probablement à huis-clos. « Si vraiment le match entre Seudre Océan et les Girondins se joue à huis clos, on touchera alors le fond de la déchéance de nos instances. Le plus gros match de l’histoire de ce club pourrait se jouer sans spectateur. Une recette infime alors qu’elle aurait pu être un apport dingue dans leur tout petit budget… J’ai honte d’être amateur de foot. Notre sport fonce droit dans le mur et ne cesse d’accélérer », s'agace très fort Jérémy Berrié. Pour l'instant, aucune décision n'a été officialisée par la FFF, mais tout indique qu'effectivement la rencontre se disputera sans public.