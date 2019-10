FCGB : Le LOSC Project le fait rêver

Dans : Bordeaux, Ligue 1, LOSC, Mercato.

En ce moment, beaucoup de suiveurs du championnat de France se plaignent du niveau en baisse de la Ligue 1.

Certains diront que l’on n'a que ce que l’on mérite... Depuis plusieurs saisons, le trading de joueurs a pris une part prépondérante dans le budget de certains clubs. En France, des formations comme Lille voire même Lyon ont basé leur projet sur de l’achat-revente de jeunes joueurs à fort potentiel. Un système qui a des avantages économiques, mais aussi des méfaits sportifs, sachant que les joueurs ne sont plus vraiment attachés à leurs équipes et qu'il faut surtout compenser le départ des meilleurs chaque année. Malgré tout, cette mode commence à toucher tout le monde. Puisque selon Paulo Sousa, le LOSC doit notamment servir d’exemple à Bordeaux.

« Lille, c’est un club qui investit bien, qui donne une stabilité, qui a bien vendu et qui a fait aussi de très bons investissements pour rivaliser dans toutes les compétitions : la Ligue des Champions, qui est une compétition très importante, mais aussi avoir plus de stabilité dans notre championnat. Ils ont parmi les meilleurs joueurs de notre championnat, avec à chaque poste des éléments qui peuvent faire la différence. La saison dernière, c’est l’équipe qui a le mieux performer avec le Paris SG au niveau des résultats et de la qualité de jeu. Ça va être un match difficile, mais le match sera beau entre deux équipes qui vont tout donner pour gagner », a expliqué, dans Sud-Ouest, l’entraîneur portugais des Girondins, qui va avoir l’occasion de voir le club nordiste à l’oeuvre, vu que le FCGB se déplacera à Lille samedi dans un choc pour les places européennes.