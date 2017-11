FCGB : Le Corinthians déclare sa flamme à un flop girondin

Dans : Bordeaux, Mercato.

Absent des plans de Jocelyn Gourvennec à Bordeaux, Pablo (26 ans) avait été prêté au Corinthians en janvier dernier. Une expérience réussie.

Champion du Brésil, le club de São Paulo veut absolument conserver le défenseur central. Pour cela, pas besoin de négocier avec les Girondins puisque le prêt est assorti d’une option d’achat. Visiblement, le montant fixée ne pose pas de problème. En revanche, le directeur du football brésilien, Flavio Adauto, a plus de mal dans ses discussions avec Pablo. D’abord recalé par le Bordelais et son agent, qui ont transmis une contre-proposition, le dirigeant pense être sur la bonne voie avec sa deuxième tentative.

« Je peux vous dire que c’est une bonne offre, qui correspond au grand joueur et au professionnel qu’il a été dans notre club, a annoncé Flavio Adauto à Meu Timão. J’espère que ce sera suffisant. Lui et son agent ont toujours dit que le Corinthians était leur priorité. Si c'est vraiment le cas, je suis certain qu’ils accepteront nos conditions. (...) Je ne sais pas s’ils ont déjà une offre d’un autre club, mais je ne pense pas. S'ils n'acceptent pas, il y a des chances qu'ils en aient. Je ne vois que ça pour expliquer un éventuel "non". » Rappelons que Pablo est lié à Bordeaux jusqu’en 2019.