FCGB : L'humiliation de Granville donne le sourire à Gourvennec

Dans : Bordeaux, Coupe de France, Coupe.

Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Bordeaux, après l'élimination de la Coupe de France face à Granville (1-2) : « Le résultat n’est pas là. Après, le match ne se résume pas non plus à l’élimination. On a fait une semaine de travail qui a été très bonne, avec un groupe qui a retrouvé de la fraîcheur. Je crois que le match montre qu’on était repartis sur plus de dynamisme et de force. Après ça ne se joue à rien sur la fin du temps additionnel. Ça a reboosté Granville, et le scénario a été incroyable. C’est du jamais vu. Et la prolongation a très mal tourné à tout point de vue. Je ne veux pas revenir sur les faits de jeu et l’arbitrage, chacun jugera. La Coupe aide à vivre quelque chose de différent du championnat. Le fait de ne pas passer, dans un scénario qui est incroyable, c’est embêtant. Après, on savait très bien que derrière Granville, c’était Troyes qu’il fallait préparer pour rebondir en championnat, et c’est ce qu’on va s’attacher à faire ».