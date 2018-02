FCGB : L'énorme coup de gueule de Laborde à Bordeaux !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Enfin épargné par les blessures, Gaëtan Laborde est régulièrement utilisé depuis l’arrivée de Gustavo Poyet au club.

Titulaire face à Strasbourg, Amiens ou encore Marseille ces dernières semaines, l’attaquant de 23 ans est plutôt en forme puisqu’il a inscrit 2 buts lors de ses 4 dernières titularisations. Dans les colonnes de France Football, il est revenu sur ce joli come-back. « Depuis mon retour de blessure, je me sens frais dans la tête. Ne plus avoir mal me libère. Je n'en pouvais plus d'être passif... D'autant que l'équipe était en souffrance. Je donnerais tout pour elle ! C'est mon style, je me défonce, je ne calcule pas, j'offre mon enthousiasme » a lâché le buteur aquitain.

Néanmoins, celui qui est sous contrat avec Bordeaux jusqu’en juin 2020 réclame davantage de reconnaissance au sein du club. Un petit coup de gueule plutôt inattendu… « Cette étiquette de joueur formé au club complique les choses. Je ne me sens pas vraiment soutenu. J'ai l'impression que je dois en faire deux fois plus que les autres pour être bien considéré. Certains me voient encore comme le petit jeune. Or, aujourd'hui j'arrive à maturité. J'aimerais que le club me manifeste plus d'intérêt » s’est-il emporté. Gustavo Poyet et Stéphane Martin savent donc ce qu’ils ont à faire pour que Gaëtan Laborde ne lâche pas mentalement, d’autant que les Girondins auront bien besoin de lui d’ici la fin de la saison.