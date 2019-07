FCGB : Koscielny priorité n°1 de Bordeaux au mercato !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Jules Koundé en partance pour le FC Séville en échange de 25 ME, Bordeaux va devoir s’activer pour recruter un défenseur central au mercato. Et pour palier le départ du prometteur Français de 21 ans, le club au scapulaire a bien l’intention de frapper un grand coup sur le marché des transferts, à en croire les informations de L’Equipe. La preuve, les dirigeants girondins auraient fait de Laurent Koscielny, en fin de contrat dans un an avec Arsenal, leur priorité en défense.

« Bordeaux a fait du défenseur international français d'Arsenal Laurent Koscielny (33 ans) sa priorité. Des contacts ont été noués depuis plusieurs mois et selon nos informations, l'ancien Lorientais aurait déjà fait savoir aux Girondins qu'il était intéressé par leur projet. Il pousserait en interne pour être libéré de sa dernière année de contrat alors que la presse anglaise affirmait récemment que les Gunners réclameraient dix millions d'euros » indique le quotidien national. Reste à voir si les Girondins de Bordeaux auront les moyens de se payer Koscielny, dans le cas où Arsenal refuserait de le libérer de sa dernière année de contrat…