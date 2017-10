FCGB : Gourvennec explique la grosse colère de Malcom

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Remplaçant contre Amiens (défaite 1-0) samedi dernier, l’ailier des Girondins de Bordeaux Malcom aurait subi les conséquences de l’agacement du vestiaire.

Selon France Football, l’individualisme du Brésilien provoquerait la colère de ses coéquipiers. « Il n’y a pas l’ombre d’une vérité », a encore démenti Jocelyn Gourvennec ce jeudi, rappelant qu’il n’avait pas titularisé son meilleur joueur en raison d’une petite blessure à l’entraînement. Et pour balayer cette rumeur, l’entraîneur bordelais a évoqué les relations entre Malcom et ses partenaires.

« Malcom est très apprécié de tout le monde dans le vestiaire. C’est quelqu’un qui est proche des anciens, proche des jeunes, a assuré le technicien. Il a parfois eu des petites choses, une prise de bec ou autre ; il s’est toujours excusé dans le vestiaire. C’est quelqu’un qui est apprécié. Il y a zéro souci par rapport à ça. » Alors pourquoi l’ancien joueur du Corinthians est apparu si nerveux et agacé contre ses coéquipiers face à Amiens ?

Gourvennec a calmé Malcom

« Il était énervé qu’on ne gagne pas, tout simplement, a expliqué Gourvennec. Comme c’est un compétiteur, il aurait voulu aider l’équipe. C’est un jeune joueur, donc pour lui, ne pas jouer, c’est toujours une frustration. Mais j’en avais parlé avec lui avant le match et j’en ai reparlé avec lui après. Il comprend qu’il y a des moments où il faut préserver la santé des joueurs. On aurait eu l’air malin de le faire jouer, qu’il se blesse et qu’il soit arrêté longtemps. » Il s’agirait d’un énorme coup dur pour une équipe « Malcom-dépendante ».