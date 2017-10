FCGB : Gourvennec donne une sanction humiliante aux Girondins

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Dominés par Amiens (1-0) le week-end dernier, les Girondins de Bordeaux ont provoqué la colère de Jocelyn Gourvennec.

Plutôt mesuré dans ses propos à chaud, l’entraîneur des Marine et Blanc s’est lâché en conférence de presse avant la réception de l’AS Monaco samedi (17h). Et ce n’est sans doute rien comparé à son discours auprès des joueurs, qui ont reçu un message clair voire humiliant cette semaine. En effet, les Bordelais ont dû suivre une séance d’entraînement inhabituelle.

« On a fauté. Ce n’est pas acceptable. Il a fallu remobiliser tout le monde et reprendre les bases : passe – contrôle pour les plus en difficulté, a révélé Gourvennec. Ça ne me plaît pas du tout. On ne peut pas être battu dans l’abnégation comme ça. J’ai mis une cartouche aux joueurs ! » Au passage, le coach du club aquitain a indiqué qu’il changerait son équipe type face à Monaco. A priori, Théo Pellenard devrait être épargné même s’il a également subi la colère du technicien.

Pellenard a compris le message

« Forcément, après un match un peu moins bien, le coach nous a un peu remis les bases dans le vestiaire. C’est aussi ce qu’on a essayé de faire à l’entraînement toute la semaine, pour essayer de se concentrer sur le match de samedi, a confirmé le latéral gauche. (...) C’est un coup de gueule qui était là pour remettre quelques pendules à l’heure au niveau du collectif. » Les Girondins seront donc attendus au tournant face au champion de France.