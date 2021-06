FCGB : Gérard Lopez nomme déjà un directeur sportif

Dans : Bordeaux.

Pas encore officiellement à la présidence des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez donne quand même le ton de son nouveau projet en nommant un directeur technique.

En rachetant le FCGB en juillet prochain, l’ancien boss du LOSC va placer ses hommes à lui pour accomplir le meilleur travail possible. Et la révolution a déjà commencé, puisque Lopez a choisi un DS en la personne de Admar Lopes. « Je suis heureux de retrouver Admar avec lequel nous avons déjà démontré que nous savons construire une équipe taillée pour le plus haut niveau et dont le talent se valorise avec le temps », lance le futur propriétaire de Bordeaux, qui connaît parfaitement le recruteur portugais.

Ancien bras droit de Luis Campos chez Scoutly Limited, Lopes sera suivi par une équipe de scouts. « Je me réjouis de participer à la renaissance de ce grand club qu'est le FC Girondins de Bordeaux auprès de Gérard Lopez. J'y emploierai, avec mes équipes, nos réseaux et les méthodes de scouting les plus modernes », explique Lopes dans un communiqué de Lopez, qui met déjà ses pions en place en vue du mercato estival.