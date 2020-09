FCGB : Gasset invite Ben Arfa à Bordeaux pour des discussions

Dans : Bordeaux.

Au courant du manque de moyens pour recruter, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux Jean-Louis Gasset ne perd pas totalement espoir. Un bon coup à la Hatem Ben Arfa ne serait pas pour lui déplaire.

A écouter Jean-Louis Gasset et ses joueurs après la rencontre, le match nul (0-0) à domicile contre l’Olympique Lyonnais vendredi en Ligue 1 représente un bon résultat. Et pour cause, les Marine et Blanc, quasiment inoffensifs, ont subi la domination rhodanienne tout au long de la partie. Les Girondins ont certes confirmé leur solidité défensive, avec un troisième match consécutif sans encaisser de but, mais leurs limites dans la moitié de terrain adverse sont évidentes.

Du coup, Jean-Louis Gasset, même s’il connaît bien la situation du club aquitain et son manque de moyens pour recruter, ne serait pas contre un joli coup avec le milieu offensif Hatem Ben Arfa (33 ans), qu’il a invité à prendre contact avec son directeur sportif Alain Roche et le président Frédéric Longuépée. « Du nouveau ? Pour le moment, non, on a dit qu’on restait avec l’effectif actuel et, peut-être, dégraisser. Sauf si on perd un joueur majeur qu’on peut remplacer par un joueur prêté. C'est comme ça et on le sait depuis le début, a répondu le technicien. Ben Arfa ? Il faut qu’il discute avec Alain Roche et le président (rires). Mais bien sûr que Hatem, c’est la grande classe. » Libre de tout contrat, l’ancien joueur de Valladolid serait-il intéressé ? Rien n’est moins sûr…