FCGB : Envoyé dans l’enfer de Bordeaux, un coach s’énerve

Dans : Bordeaux.

A la lutte pour le maintien des Girondins en Ligue 1, Jean-Louis Gasset n’est pas certain de rester l’entraîneur de Bordeaux la saison prochaine. Le club aquitain aurait donc entamé des discussions avec Thierry Laurey, qui a démenti de manière catégorique.

Lentement mais sûrement, une valse des entraîneurs se met en place en Ligue 1. Plusieurs équipes s’apprêtent à changer de coach, à l’image du Stade de Reims, d’Angers et probablement de Strasbourg. En effet, Thierry Laurey n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin prochain. Et a priori, un nouveau bail ne semble pas d’actualité. Le quotidien régional L’Alsace confirme la tendance ainsi que le prochain départ du technicien. Mais ce n’est pas tout. Selon les informations de nos confrères, Thierry Laurey aurait entamé des discussions avec les Girondins de Bordeaux pour la saison prochaine. Le média a donc tenté d’en savoir plus auprès du principal intéressé qui a démenti de manière catégorique.

« En tout cas de mon côté, il n’y a rien, a répondu le coach alsacien. Je ne peux pas dire si je serai ou non entraîneur de Strasbourg la saison prochaine, la seule certitude, c’est que ce sont des conneries. » S’il dément des négociations en cours avec Bordeaux, Thierry Laurey n’écarte pas un possible intérêt du club aquitain. L’entraîneur du Racing sait certainement que le poste pourrait bientôt se libérer puisque son homologue Jean-Louis Gasset n’est pas certain de rester. L’ancien adjoint de Laurent Blanc s’était publiquement dit déçu par ses dirigeants et par leurs promesses non tenues. Alors même en cas de maintien arraché, ça sent clairement le divorce.