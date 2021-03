FCGB : Vacciné par Bordeaux, Gasset prépare sa sortie

Dans : Bordeaux.

Arrivé à la rescousse l’été dernier sur le banc de touche des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset pourrait faire ses valises plus rapidement que prévu…

En août dernier, l’ancien adjoint de Laurent Blanc avait paraphé un contrat de deux ans au FCGB. Mais est-ce que l’entraîneur de 67 ans restera jusqu’en 2022 ? C’est moins sûr… Questionné ce vendredi en conférence de presse à propos d’Hatem Ben Arfa, Jean-Louis Gasset a dévié sur son cas personnel. « Il y aura déjà ma réponse et elle est importante. On m'avait annoncé un challenge difficile, mais en fin de compte, on m'a menti. C'est encore plus dur que ce que je croyais. Mais je veux finir du mieux possible », a lâché l’entraîneur des Girondins. Une sortie médiatique énigmatique. Selon L’Equipe, l’ancien coach de l’ASSE « envisage de quitter le club dès cet été ».

Gasset a des regrets

Un sentiment qui s’explique pour plusieurs raisons. Déjà parce qu’il vit une saison galère, son club jouant plus le maintien que la course à l’Europe. Car même si Bordeaux a dominé la lanterne rouge Dijon la semaine passée (3-1), le FCGB sortait auparavant d’une incroyable série noire de six défaites en sept journées… Onzième de L1 à neuf journées de la fin, Bordeaux n’a plus rien à espérer, surtout avec un groupe où l’ambiance est parfois « délétère ». Usé par tous les problèmes, lui qui avait dit que Bordeaux était « mauvais » en novembre dernier après une lourde défaite à Monaco (0-4), Gasset regretterait presque d’avoir dit oui à Bordeaux.

Un projet pas assez ambitieux

Des doutes qui grossissent de jour en jour, vu que les « perspectives ne sont pas suffisamment reluisantes non plus pour lui donner à coup sûr l'envie de continuer ». Il faut dire qu’avec un déficit de plus de 60 millions d’euros en fin d’exercice, Bordeaux aura zéro budget pour le mercato. Ce qui signifie donc que le groupe va s’affaiblir, même si Alain Roche recherche quatre joueurs dans tous les compartiments du jeu. Quoi qu’il en soit, Gasset va finir la saison en cours avant de s'entretenir avec King Street. Pour aboutir à un départ ? Réponse en juin prochain.