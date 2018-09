FCGB : Encore un gros bug pour la signature de Ricardo comme entraîneur ?

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Faute de Thierry Henry, Bordeaux semble avoir choisi Ricardo pour prendre le poste d'entraîneur laissé vacant depuis le limogeage, toujours à officialiser de Gustavo Poyet. Oui mais voilà, selon L'Equipe, le technicien brésilien, s'il est de retour en Gironde, ne pourra pas être l'entraîneur de Bordeaux puisque ses diplômes ne seraient pas à jour pour la Ligue 1. Autrement dit, on s'oriente vers le maintien d'Eric Bedouet comme entraîneur officiel, avec toutes les missions qui lui incomberont dont les conférences de presse, et Ricardo comme manager, ce qui l'autorise à être sur le banc de touche et à assurer les séances d'entraînement au quotidien.

Reste désormais à attendre la réponse du club de Santos, qui doit valider le départ de son directeur sportif. Mais du côté bordelais le choix semble fait, M6 et GAPC étant sur la même longueur d'onde concernant Ricardo, ce qui va évidemment faciliter grandement les choses, le fiasco Thierry Henry ayant démontré aux deux décideurs qu'il fallait impérativement ne parler que d'une seule voix concernant le choix du coach. Reste à connaître le timing de cette opération, même si le dossier semble en mesure de se régler très rapidement.