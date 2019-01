FCGB : Ecoeuré par ses Girondins, DaGrosa les fouette en public

Quatre jours après sa défaite à Strasbourg (1-0) en championnat, Bordeaux s’est de nouveau incliné (3-2) à la Meinau mercredi en Coupe de la Ligue.

Si le premier revers concédé à la dernière seconde a eu du mal à passer, ce deuxième échec consécutif en Alsace agace encore plus la direction. Il faut dire que les Girondins ont montré un visage très décevant. Sans parler du niveau affiché, leur manque de détermination a sauté aux yeux lors de cette demi-finale, qui représentait peut-être leur dernière chance d’accéder à l’Europe. Autant dire que cet état d’esprit n’a pas plu au big boss Joe DaGrosa, passé par Twitter pour pousser son premier coup de gueule.

« Défaite extrêmement décevante à Strasbourg, a commenté le patron de General American Capital Partners. La défense en particulier était horrible et inacceptable ! Il est temps pour tout le monde de se secouer et de commencer à respecter la tradition de combativité et de victoire de Bordeaux sur le terrain ! » Une réprimande applaudie par les supporters sur le réseau social.

Extremely disappointing loss to Strasbourg. Defense in particular was horrible and unacceptable!!! Time for everyone to step up and start respecting FCGB’s tradition of fighting and winning on the field!