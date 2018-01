FCGB : Désespéré, Bordeaux s’autorise une quatrième recrue

Dans : Bordeaux, Mercato.

En crise avant la trêve, les Girondins de Bordeaux comptaient sur la pause hivernale pour se refaire une santé.

Manifestement, le plan n’a pas fonctionné puisque les Marine et Blanc ont été éliminés de la Coupe de France par les amateurs de Granville (2-1, a.p.) dimanche dernier. Alors quel est le remède miracle ? Pour Stéphane Martin, licencier l’entraîneur Jocelyn Gourvennec n’est pas la solution. Non, le président bordelais préfère miser sur le mercato. Alors que le club avait prévu trois recrues, un renfort supplémentaire pourrait débarquer cet hiver.

« Je pense que c'est important de se dire qu'il y a un groupe existant qui doit et qui va retrouver un niveau plus en adéquation avec ses valeurs. On ne peut pas se reposer intégralement sur le mercato, a prévenu Martin sur Gold FM. On fera peut-être trois joueurs, voire quatre grand maximum. Ça va être entre deux et quatre. Plutôt deux ou trois a priori. »

Martin secoue les joueurs

« Mais même si c'était quatre, ce n'est pas ça qui va révolutionner le niveau de l'équipe, a insisté le dirigeant. La révolution qu'il y a à faire, c'est que les joueurs retrouvent leur niveau et qu'on arrive à enclencher du positif. » Après le milieu prêté par Monaco Soualiho Meïté et le défenseur central Paul Baysse, le mercato des Girondins n’est pas terminé.