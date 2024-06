FCGB ‍: D’anciens Girondins s’activent pour virer Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Dans le rouge avant son passage devant la DNCG, Bordeaux se retrouve encore sous la menace d’une rétrogradation administrative. La situation inquiète d'anciens Girondins comme Grégory Sertic, actuellement à la recherche d’un nouvel investisseur pour le club aquitain.

Gérard Lopez a peut-être trouvé la solution, du moins de manière provisoire. Contraint de combler un déficit estimé à 35-40 millions d’euros, le président et propriétaire de Bordeaux a convaincu un fonds d’investissement américain de le soutenir via un prêt. Il s’agirait donc d’un nouvel endettement susceptible de remettre le club en difficulté à l’avenir. Pas de quoi totalement rassurer les amoureux du FCGB comme Grégory Sertic, très inquiet pour la survie des Girondins coincés en Ligue 2.

INFO « SUD OUEST ». Girondins de Bordeaux. Gérard Lopez a trouvé son partenaire financier https://t.co/GlmmCoV8k0 — SudOuest Sport (@SudOuest_Sport) June 10, 2024

« La situation est très compliquée malheureusement et moi, j’ai peur d’une chose, c’est qu’à un moment donné, le club tombe très, très bas, a prévenu l’ancien Girondin contacté par Foot Mercato. J’ai l’exemple du Mans ou même Strasbourg à l’époque. Après, je ne sais pas si c’est un mal pour un bien aussi parce qu’on parle de 50 millions d’euros de déficit, je ne sais pas si un investisseur va mettre de l’argent dedans parce que forcément, tu arrives dès le départ à perte. Pour moi ça me paraît compliqué. » Comme d’autres anciens de la maison, le Franco-Croate tente donc d’apporter son aide en coulisse.

Sertic tente de sauver Bordeaux

« Je te dis la vérité, aujourd’hui moi je cherche quelqu’un, un investisseur, a-t-il révélé. Je suis déjà allé dans plusieurs pays, j’ai deux trois contacts. Et c’est pour Bordeaux. Parce que ce n’est pas possible. Et certains joueurs, des grandes gloires du club, cherchent aussi. Le président a amené tout ça malheureusement. Aujourd’hui la situation est très compliquée et si on ne trouve pas vite un investisseur, Bordeaux, on n’en entendra plus parler. On repartira de plus bas et ça sera en district. Pour remonter, il faudra des années et des années. »

« Ça va être compliqué, je dis toujours que quand tu descends de Ligue 1 tu as un ou deux ans pour remonter après sinon tu commences à t’enfoncer. Et financièrement, on sait qu’à Bordeaux ce n’est pas bien donc tu ne pourras pas recruter. La DNCG est juste derrière et va te taper dessus. Donc c’est compliqué de profiter des bons joueurs de Ligue 2, même pas de Ligue 1. Des joueurs qui sont prêts à jouer en Ligue 2, ça sera très compliqué à attirer. Mais si on retrouve quelqu’un pour racheter le club, on va être bien (rires) », a imaginé le consultant qui n’accorde pas sa confiance à Gérard Lopez.