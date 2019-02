FCGB : Coup de tonnerre, Bordeaux se sépare de Ricardo !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Cinq mois seulement après son retour aux Girondins de Bordeaux, Ricardo devrait être démis de ses fonctions, selon les informations de L’Equipe.

« Le Brésilien a appris la nouvelle en milieu d'après-midi. Il avait été appelé à la rescousse début septembre après le licenciement de Gustavo Poyet. Faute de diplômes nécessaires, il avait été nommé à un poste de manager, tandis qu'Eric Bédouet avait, lui, été promu entraîneur » explique le média, sans en dire plus sur l’identité de son éventuel successeur, et sur l’avenir d’Éric Bédouet. Une sacrée surprise du côté des Girondins, où les supporters ne s’attendaient certainement pas à cette nouvelle. Et qui pose les premières questions sur le projet porté par les Américains de GACP…