FCGB : Costil, Bernardoni, Sousa… Cette décision va tous les satisfaire

Performant pendant son prêt au Nîmes Olympique cette saison, Paul Bernardoni (22 ans) provoque un casse-tête à Bordeaux.

Chez le promu, l’international Espoirs français a prouvé qu’il avait les épaules pour le poste de numéro 1. Le problème, c’est que Benoît Costil (31 ans) a donné satisfaction à l’entraîneur Paulo Sousa, qui l’a conforté dans son rôle de capitaine. Autant dire que le coach portugais ne poussera pas son cadre sur le banc. Et comme Bernardoni refuse de jouer les doublures, les Girondins semblaient contraints de vendre un portier dont la marge de progression est évidente.

Mais selon plusieurs sources dont le compte Twitter Girondinfos, Bordeaux a trouvé une solution pour satisfaire tout le monde. Le club aquitain va en effet prolonger l’ancien Troyen de deux ans, soit jusqu’en 2023, et le prêter pour une deuxième saison consécutive à Nîmes. Ainsi, Costil et Bernardoni resteront titulaires, Sousa ne perd pas son capitaine et la direction bordelaise garde un gardien prometteur pour l’avenir.