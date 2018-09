FCGB : Champion avec 80ME ? Balbir en rigole encore

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Interrogé par Téléfoot ce week-end, le boss de GACP Joseph Da Grosa a dévoilé ses ambitions pour les Girondins de Bordeaux.

L’homme d’affaires américain a surpris son monde en dévoilant qu’il rêvait de concurrencer le PSG et de devenir champion de France… avec seulement 80ME à investir sur les 7 à 8 prochaines années. Dans son blog publié sur But Football Club, Denis Balbir a brutalement brisé le rêve de Joseph Da Grosa en lui fixant un objectif bien plus réaliste avec les moyens financiers annoncés.

« J’ai vu qu’on parlait d’un investissement sur 7-8 ans avec une enveloppe de 80ME. Est-ce suffisant pour construire un club européen ? Ce sera compliqué. Maintenant il faut aussi savoir ce qu’on entend par « projet ambitieux ». Avec 80ME, on ne peut pas dire qu’on va jouer le titre tous les ans et concurrencer le Paris Saint-Germain. Etre ambitieux pour Bordeaux, c’est jouer régulièrement la Ligue Europa, viser la 3e ou 4e place de temps en temps. Vu l’inflation actuelle du marché des transferts, c’est l’ambition que ce club peut nourrir. Après, en se montrant malin, il est toujours possible de réaliser des coups » a expliqué Denis Balbir, pour qui Joseph Da Grosa rêve les yeux ouverts. Reste à voir si l’Américain reviendra sur ses déclarations dans les prochains mois…