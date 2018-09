FCGB : Cet ancien coach fait la remarque qui tue sur Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Entraîneur des Girondins de Bordeaux durant trois ans, Francis Gillot a réalisé de belles choses au sein du club au scapulaire. Pourtant, son image n’est pas forcément positive, la faute à une troisième saison plus délicate. Interrogé par RMC Sport, l’ex-entraîneur du FC Sochaux a fait une remarque intéressante sur les entraîneurs qui passent par les Girondins, et sur la difficulté à retrouver un poste d’entraîneur après une expérience à Bordeaux. Simple coïncidence ?

« Mon passage au Haillan ? C’était très, très bien. Après, je me suis fait une réflexion en venant… Depuis dix ans, tous les entraineurs qui sont passés par Bordeaux aujourd’hui, il n’y en a pas un qui travaille. Depuis Laurent Blanc, il y a eu Jean Tigana, moi, Willy Sagnol, Jocelyn Gourvennec, et il n’y en a pas un qui a un club… J’ai fait trois ans à Bordeaux et les images que l’on voit de moi où je fais la gueule, c’était lors de la troisième année. Deux ans dans un club, je pense que c’est bien. La troisième année, on ne voit plus que tes défauts, après la réussite de tes deux premières années il faut faire mieux mais avec un effectif moindre…Donc à l’arrivée tu t’enfonces et tu ne t’en sors pas. Mais c’est vrai que les deux dernières années on a fini cinquième, la Coupe d’Europe, on gagne la Coupe de France » a confié un Francis Gillot qui relève tout de même un point assez troublant. En effet, il semble assez difficile de rebondir après une expérience sur le banc des Girondins…