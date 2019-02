FCGB : Ça chauffe entre les fans et Karamoh, Bedouet s’interpose

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

De retour dans le groupe et dans le onze après sa mise à pied, Yann Karamoh était attendu au tournant contre Guingamp (0-0) mercredi.

Résultat, l’ailier des Girondins est passé à côté de son match. Le joueur prêté par l’Inter Milan n’a quasiment rien réussi et a de nouveau manqué d’implication. Cela n’a évidemment pas échappé au public du Matmut Atlantique qui l’a sifflé à sa sortie. Recevant en retour des applaudissements ironiques... Autant dire que Karamoh a aggravé son cas, lui qui peut encore compter sur le soutien d’Eric Bedouet.

« Une prestation scandaleuse ? Non, parce que premièrement il a été sanctionné. Tout d’abord, la sanction ce n’est pas drôle ni pour nous, ni pour lui, ni pour son entourage. C’était une décision de la direction et c’était quelque chose de grave, a rappelé l’entraîneur de Bordeaux. Il faut savoir se remettre des choses comme ça, ce n’est pas si simple que ça. » Au passage, Bedouet a aussi souligné un problème de rythme après trois semaines sans jouer.

Karamoh ne s’en fout pas

Contrairement à ce que pensent les supporters, cela n’aurait donc rien à voir avec un problème d’implication. « Ce n’est pas quelqu’un qui va jouer et qui s’en fout. Il n’est pas comme ça, a assuré le coach. C’est peut-être l’impression qu’il donne pour certains spectateurs, mais il n’est pas du tout comme ça. Son attitude, il doit peut-être la changer. Mais ce n’est pas l’image qu’il veut montrer, le joueur n’est pas comme ça. Il ne joue pas pour se foutre du monde. »

« C’est encore un jeune joueur et il va falloir qu’il peaufine ce côté-là. C’est un gros travail à faire sur lui. A nous aussi de lui expliquer ce que le haut niveau doit attendre tout en ayant un comportement irréprochable. Des fois on peut avoir un comportement comme ça et donner des signes qui ne sont pas bons alors que ce n’est pas forcément la base du joueur », a conclu Bedouet, conscient qu’il n’y aura pas de réconciliation avant le retour de Karamoh en Italie.